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Dünya

İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkarak Batı Şeria'yı adım adım gasp ediyor

İsrail, 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan 7 binin üzerinde Filistinlinin evine yıkım emri gönderdi.

Aysar Alais, Muhammed Semiz  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkarak Batı Şeria'yı adım adım gasp ediyor

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'da 9 yıl süresince Filistinlilerin evlerine gönderdiği yıkım emirlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

İsrail'in 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 7 bin 783 Filistinliye evinin ya da binasının yıkımı için tebliğ gönderdiği kaydedilen açıklamada, yıkım faaliyetlerinin El-Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Selfit kentlerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İsrail'in yıkım faaliyetlerinin 2023 yılında rekor seviyeye çıktığı; işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1333 Filistinliye evinin yıkımı için tebligat gönderildiği ifade edildi.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporunda, "İşgalci devletin Filistin topraklarını boşaltmak amacıyla kuşatmayı yoğunlaştırdığı" uyarısında bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasp edilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli gaspçı yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasp edilmesini "yasadışı" olarak kabul ediyor. Filistinlilerin topraklarının ve evlerinin gasp edilmesinin iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyararak, İsrail'in bu faaliyetleri durdurması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyorlar.

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