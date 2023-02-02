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İsrail, Filistin'e yaptığı vergi ödemelerindeki kesintiyi iki katına çıkarma kararı aldı

İsrail hükümetinin, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden yaptığı kesintiyi 2 katına çıkarma kararı aldığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu   | 02.02.2023
İsrail, Filistin'e yaptığı vergi ödemelerindeki kesintiyi iki katına çıkarma kararı aldı

Kudüs

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün (1 Şubat), Filistin yönetiminin, teröristlerin aileleri için ayırdığı fonlardan yapılan kesintinin iki katına çıkarılmasını öngören kararı imzaladım." ifadesini kullandı.

Smotrich, şu ana kadar Filistin yönetiminden kesilen 50 milyon şekeli, 100 milyon 200 bin şekele (29 milyon 59 bin dolar) çıkarma kararı aldıklarını ve bu kesintinin "terör kurbanlarının" (İsrailliler) ailelerine gideceğini kaydetti.

Smotrich ayrıca, Filistin yönetimini, "teröristleri" finanse etmekle suçladı.

Filistin'den tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı "korsanlık ve hırsızlık" olarak nitelendirdi.

Bu kararın, İsrail hükümetinin Filistin yönetimine ve halkına uyguladığı baskıların bir parçası olduğunu ifade eden Ebu Yusuf, "Filistin yönetiminin bu konudaki kararı net. Şehit ve tutukluların ailelerine ödeme yapmaya devam edeceğiz. Onlar önceliğimizdir." dedi.

Ebu Yusuf söz konusu kesintinin, memur maaşlarının ödenmesinde Filistin hükümetini zora sokacağını belirtti ve uluslararası toplumdan "İsrail'in korsanlıklarına" son vermesini istedi.

İsrail, 2 yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden aylık 50 milyon şekellik (14,5 milyon dolar) kesinti yapıyordu.

İsrail, söz konusu kesintinin, Filistin yönetiminin, tutuklu ve şehit ailelerinin yakınlarına tahsis ettiği fona tekabül ettiğini iddia ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık yaklaşık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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