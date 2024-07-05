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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, esir takası görüşmeleri için gelecek hafta Doha'ya yeniden heyet gönderecek

Karar, Mossad Direktörü Barnea ile Katar Başbakanı Al Sani arasında bugün yapılan görüşmenin ardından alındı.

Mehmet Alaca  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İsrail, esir takası görüşmeleri için gelecek hafta Doha'ya yeniden heyet gönderecek

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmesinin ardından, gelecek hafta yeniden İsrailli müzakere ekibini göndermeyi kabul etti.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre karar, Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında Doha'a yapılan görüşmenin üzerine alındı.

Netanyahu, gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdi.

Açıklamada, ayrıca, müzakereleri yürüten "taraflar arasında uçurumların" devam ettiği vurgulandı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, taraflar arasında anlaşmanın birkaç hafta alabileceğine yer veriliyor.

Barnea'nın bugünkü Doha ziyaretinde müzakere heyetinde yer alan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon yer almamıştı.

Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

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