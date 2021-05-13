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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den ülkedeki şiddet olaylarının iç savaşa dönüşebileceği uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailliler ile Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulundu.

Gülşen Topçu   | 13.05.2021
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den ülkedeki şiddet olaylarının iç savaşa dönüşebileceği uyarısı

Kudüs

Rivlin, İsrail'in orta kesimindeki Bat Yam kentinde onlarca İsraillinin Filistinli bir genci linç etme girişimiyle ilgili İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklamada bulundu.

Rivlin, "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Çoğunluk gördüklerine inanamıyor ve şok yaşadığı için hiçbir şey söyleyemiyor. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz tek bir ülkenin vatandaşları ve tek bir toplumuz." diyen Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail'deki Arap ve İsrailli tüm yetkilileri insanlara "çıldırmamalarını söyleme" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz de söz konusu olayları "şoke edici" ve "mide bulandırıcı" olarak nitelediği açıklamasında, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

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