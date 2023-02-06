İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Ankara
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