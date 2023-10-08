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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı bombardıman devam ediyor. Gazze’den yayındayız.
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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

İdiris Okuduci  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

Beyrut

Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


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