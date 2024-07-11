Dolar
32.90
Euro
35.84
Altın
2,381.60
ETH/USDT
3,142.20
BTC/USDT
58,302.00
BIST 100
10,916.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı"nda konuşuyor Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında 14 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği anma programı düzenleniyor Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Dünya

İsrail Batı Şeria’da Filistin topraklarını Eski Eserler Kurumu ile gasbetmeyi planlıyor

İsrail’de meclis ön oylamasından geçen Eski Eserler Kurumu’nun yetki alanını, işgal altındaki Batı Şeria'yı da kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarısı ile Filistin topraklarının ilhak edilmesi amaçlanıyor.

Bekir Aydoğan  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İsrail Batı Şeria’da Filistin topraklarını Eski Eserler Kurumu ile gasbetmeyi planlıyor

İstanbul

Arkeoloji alanında çalışan İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh’ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İsrail Eski Eserler Kurumu’nun yetkilerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya genişletilmesi yasa tasarısı mecliste 38 lehte ve 27 karşı oy ile ön oylamadan geçti.

Bakanlık yasama işleri komitesinin pazar günü onayladığı tasarı, “Oslo Anlaşmalarını açıkça ihlal edecek şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın B Bölgesinde arkeolojik faaliyetler yürütmesine izin veren” hükümet kararının devamı niteliğinde bulunuyor.

Emek Shaveh, açıklamasında, "İsrail’in, Eski Eserler Kurumu’nun işgal altındaki Batı Şeria’daki faaliyetlerini kademeli olarak genişletme yoluyla eski eserler alanındaki ilhakını ilerlettiği konusunda geçen iki yıl boyunca defalarca uyarıda bulunduklarına" da işaret etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, söz konusu tasarı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi tarafından sunuldu.

İsrail’in Filistin topraklarındaki ilhakını genişletmeyi öngören tasarının girişinde, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki tarihi eserlerin "Filistin Yönetimi ile hiçbir tarihi ya da başka bağlantısı olmadığı" iddiasına da yer veriliyor.

Gazetenin haberinde, tasarının işgal altındaki Batı Şeria’da “arkeolojik alanların denetimini askeri birlikten sivil bir hükümet organına devrederek fiili ilhakı da güçlendireceği" belirtildi.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak noktanın yasallaştırılmasını da onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir
Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi
Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki barbarlığın sorumluları Srebrenitsa'daki gibi uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Benzer haberler

İsrail'in 279 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e ulaştı

İsrail'in 279 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e ulaştı

İsrail Batı Şeria’da Filistin topraklarını Eski Eserler Kurumu ile gasbetmeyi planlıyor

ANALİZ- İsrail’de bir toplumsal bölünme meselesi: Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muafiyeti

Kanada'da 15 yazar, sponsorların İsrail ile bağları nedeniyle Scotiabank Giller Ödülleri'nden çekildi

Kanada'da 15 yazar, sponsorların İsrail ile bağları nedeniyle Scotiabank Giller Ödülleri'nden çekildi
İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor

İsrail'e silah gönderen Avrupa ülkeleri AB kurallarına aykırı davranıyor
Kanada'da, McGill Üniversitesi kampüsünde Filistin destekçilerinin kurduğu çadırlar kaldırıldı

Kanada'da, McGill Üniversitesi kampüsünde Filistin destekçilerinin kurduğu çadırlar kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet