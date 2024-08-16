İsrail basınına göre güvenlik yetkilileri, İran'dan "yakın zamanda" saldırı bekliyor
İsrail'deki güvenlik yetkililerinin, İran'dan ve Hizbullah'tan gelecek saldırıyı yakın zamanda beklediklerini Bakanlar Kuruluna ilettiği bildirildi.
Kudüs/Ankara
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki siyasi ve güvenlik yetkilileri, dünkü kabine toplantısında kısa süre içinde İran ve Hizbullah'tan bir saldırı gelme ihtimalini değerlendirdi.
Yetkililerin, İran'ın muhtemel saldırısı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüğü ancak bu konuda başarılı olma ihtimalini de zayıf gördükleri aktarıldı.
Hizbullah'a ait İHA düşürüldü
Öte yandan İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beyt Cin bölgesinde bir insansız hava aracı bulundu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın da Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah mensuplarının kullandığı öne sürülen bir binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.
Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa ve Blida bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.
İsrail ordusu, İran ile gerilimin gölgesinde uçaklara havada yakıt ikmali yapıldığı anları paylaştı
Öte yandan İsrail ordusu, İran ile gerilimin yaşandığı bir dönemde savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılması amacıyla düzenlenen tatbikatın görüntüsünü yayımladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre dün İsrail sınırları içinde savaş uçaklarına havada yakıt ikmalinin yapıldığı tatbikat gerçekleştirildi.
Uzun menzilli uçuşların simüle edildiği tatbikatta, F-35, F-15 gibi savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapıldı.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmalinin yapıldığı anları gösteren görüntüler ve fotoğraflar da paylaşıldı.
İsrail ordusunun, tatbikatı İran ile gerilimin arttığı bir dönemde yapması dikkati çekti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.