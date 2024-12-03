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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Gazze'de yönetim kurmanın maliyeti yıllık yaklaşık 6,8 milyar dolar

İsrail medyası, Gazze Şeridi'ni yönetmenin maliyetinin yıllık yaklaşık 6,8 milyar doları bulacağını belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
İsrail basınına göre, Gazze'de yönetim kurmanın maliyeti yıllık yaklaşık 6,8 milyar dolar

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından konuya dair bir rapor hazırlandı. Buna göre, güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nde askeri yönetim kurmanın maliyetinin yıllık en az 25 milyar şekel (yaklaşık 6,8 milyar dolar) olacağını öngörüyor.

Raporda ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki askeri kuvvetleri finanse etmek için de ihtiyaç duyulan tahmini meblağın yaklaşık 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) olacağı aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusa yönelik asgari sivil hizmetlerin ek maliyetinin ise yıllık 5 ila 10 milyar şekel (1,3-2,7 milyar dolar) arasında değişebileceği kaydedildi.

İsrailli analistler ve muhalifler, son aylarda Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkesi reddederek askeri yönetim dayatmaya çalıştığını ifade ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'nin işgal edilmesi, burada yerleşim birimleri kurulması ve Filistinlilerin yerinden edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Smotrich, geçen hafta İsrail Yerleşim Konseyinin Batı Şeria'daki konferansında Gazze Şeridi'nin işgalinin ekonomik sonuçlarına ilişkin şunları söylemişti:

“Maliyetler konusunda beni korkutuyorlar. Bundan daha büyük bir yalan olamaz. Bana bunun 5 milyar dolara mal olacağı söylendi ama en fazla birkaç yüz milyona mal olur."

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