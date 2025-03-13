İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret edecek
Macaristan ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının ardından düzenlediği ilk Avrupa ziyareti olacak.
Kudüs
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen gelecek ay Macaristan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Netanyahu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine 20 Nisan'dan önce Macaristan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret edecek olan Netanyahu'nun tutuklanma riskinin olduğunu kaydetti.
Davete karşın, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan diğer ülkelerin hava sahasını geçmeden Macaristan'a ulaşmanın bir yolu olmadığı aktarıldı.
Macaristan ziyaretinin, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun yapacağı ilk Avrupa ziyareti olacağı belirtildi.
Macaristan'ın Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Orban'ın UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçladığı ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade ettiği anımsatıldı.
UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı
UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.
Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.