İsrail Başbakanı Netanyahu, Doha'daki müzakerelere ilişkin güvenlik istişare toplantısı düzenledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin güvenlik istişare toplantısı yaptı.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantıya Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri ile güvenlik şefleri katıldı.
Toplantıda, Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerindeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Witkoff tarafları mutabakata varmaya çağırdı
KAN, Doha'daki müzakerelerin "olumlu bir atmosferde" geçtiğini fakat müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi durumunda ABD'nin sadece ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasını öneren alternatif bir planı Hamas'a sunabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un tarafları mutabakata varmaya çağırdığı ve daha fazla esirin serbest kalmasını sağlamaları gerektiğini söylediği aktarıldı.
Hamas'ın, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere başlamak için bir tarih belirlenmesi talebinde bulunduğu ancak İsrail müzakere heyetinin bu konuyu ele alma yetkisinin olmadığı belirtildi.
Kanal 14, müzakerelerde ilerleme olmadığını iddia etti
İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün konuya ilişkin haberinde ise Mısır'ın Witkoff'un teklifine benzer şekilde 60 günlük ateşkes karşılığında 10 esirin serbest bırakılması teklifini sunduğu ve müzakerelerde gelişme kaydedilemediği öne sürüldü.
İsrail müzakere heyetinin gelişmelere bağlı olarak bu gece geç saatlerde ülkeye dönebileceği ve dönmezlerse bunun müzakerelerde ilerleme kaydedildiği anlamına geleceği aktarıldı.
İsrail ordu radyosunun haberinde ise Kanal 14'ün haberinin aksine İsrailli bir kaynağın 60 günlük ateşkes karşılığında 10 esirin serbest bırakılmasına yönelik bir teklifin alınmadığını söylediği kaydedildi.
Yediot Ahronot'un haberine göre, görüşmelere "ihtiyatlı bir iyimserlik" hakim.
Ayrıca Witkoff'un tüm esirlerin iki aşamada serbest bırakılmasını öngören taslağı üzerinde anlaşma sağlanamamış olsa da arabulucular, gelecek günlerde iyi niyet göstergesi olarak birkaç İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngören bir teklif sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.