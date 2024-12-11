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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Dünya

İsrail askerlerince öldürülen aktivist Eygi'nin ailesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Şilan Turp  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
İsrail askerlerince öldürülen aktivist Eygi'nin ailesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek

Ankara

Eygi ailesinden alınan bilgiye göre, aile üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kongre üyeleriyle bir araya gelmek üzere 15 ila 20 Aralık'ta Washington'ı ziyaret edecek.

Eygi ailesinin Blinken ile görüşmesinin 16 Aralık'ta yapılmasının öngörüldüğü, Washington'da Dışişleri Bakanlığı önünde bir basın toplantısının düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Aile üyelerinin ayrıca 17 Aralık'ta Kongre üyeleriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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