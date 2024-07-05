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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı yerleşim protestolarına müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı yerleşim protestolarına müdahale etti Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Olaylar, Nablus kentinin güneyindeki Beyta, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum, Ramallah'ın batısındaki Umm Safa ve El Halil'deki Beyt Emr beldesinde yoğunlaştı.

Beyta beldesindeki Subeyh Dağı'nda kurulan kaçak Avitar yerleşim yerinin "yasallaştırılmasını" protesto etmek amacıyla cuma namazını burada kılan onlarca Filistinliye İsrail askerleri müdahale etti.

Görgü tanıkları, askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bunun sonucunda birçok Filistinlinin gazdan etkilendiğini söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ordu güçlerinin, Beyta'daki Subeyh Dağı'nda çıkan olaylarda ilk yardımda bulunan ekibe saldırarak darbettiği belirtildi.

Kefr Kaddum beldesinde çıkan olaylar sırasında da İsrail ordusu, Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriyi dağıttı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

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