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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, iş makineleriyle tahrip ettiği bir kavşağa dikilen Filistin bayrağını defalarca ateş ederek devirmeye çalıştı.

Enes Canlı  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı

Kudüs

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tulkerim kentinde İsrail ordusuna ait askeri iş makinelerinin daha önce tahrip ettiği kavşağa dikilen Filistin bayrağı, askerlerin hedefi oldu.

İsrail zırhlı askeri cipinden defalarca ateş eden İsrail askerleri, Filistin bayrağını devirmeye çalıştı. İsrail askerlerinin bayrağı sabitleyen taş parçasını silahla parçalamasının ardından bayrak yere düştü.

İsrail ordusu, 26 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim, Cenin kentleri ve buradaki mülteci kamplarına eş zamanlı ve şiddetli bir saldırı başlatmıştı.

İsrail güçlerinin çekildiği Filistin beldelerinde geride ölüm, yıkım ve enkaz kalmıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentleri ile buradaki Filistin mülteci kamplarına gün aşırı baskın, kara ve hava saldırılarını sürdürüyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'a bu sabah baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kenti tüm girişlerden kuşattığı, bölgedeki Tubas-Türk Hastanesi'nin etrafını sardığı ve evlere baskın düzenlediği bildirilmişti.

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