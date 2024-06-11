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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Batı Şeria'da "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz ettiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
İsrail askerleri, Batı Şeria'da "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti

Ankara

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor.

O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu bildirildi.





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