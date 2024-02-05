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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 122. gününde de sürdürüyor

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü, onlarca Filistinli de yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar, Gülşen Topçu  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 122. gününde de sürdürüyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze/İstanbul

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 122. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin Kızılayı da Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi çevresindeki kuşatmanın 14 gündür devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, El Halil, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerinde Filistinlilerin evlerini bastı.

El Halil'in kuzeyindeki Halhul beldesindeki baskında daha önce serbest bırakılan eski Filistinli tutuklu Mahir el-Atraş, oğlu ve başka bir Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'in merkezinde de bir eve düzenlenen baskında bir Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri beldede baskın düzenledikleri evlerde eşyaları da tahrip etti.

Cenin'in Arrabe beldesinde evlere düzenlenen baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Tubas kentinde iş makineleriyle gerçekleşen baskında pek çok noktaya keskin nişancı yerleştirildi, 2 ev basılarak eşyaları tahrip edildi.

Aynı şekilde Ramallah'ın Silvad beldesinde de bir evin eşyalarına zarar verildi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

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