İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.
Gazze
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı.
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Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de boş bir evin de aralarında olduğu üç noktayı bombaladı. Kentte bazı tarım arazileri de vuruldu.
Saldırı düzenlenen ev boş olduğu için can kaybı yaşanmadı.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde de sivillere yakın bir nokta hedef alındı. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu da ülkenin güneyinde siren seslerinin çalmaya başladığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Gazze Şeridi'nden roket fırlatmaya çalışan bir hücreyi hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, Hamas'a ait istihbarat merkezine de hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Ordu daha önce de Gazze'den 200'den fazla roket gönderildiğini, Hamas'a ait 130 hedefe de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da Askalan kentine "büyük bir roket saldırısı düzenlendiğini" açıklamıştı.
İsrail'in 10 Mayıs gecesi Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, şehit olan Filistinlilerden 9'unun çocuk olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.