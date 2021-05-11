Euro
10.12
Dolar
8.32
BIST 100
1,460.90
Altın
1,835.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının 103 olduğu bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 11.05.2021
İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Sivil Savunma ekiplerinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, son saldırılardaki can kaybının Gazze'nin batısındaki bir evde yaşandığını, ev halkından hayatını kaybeden 3 kişiden birinin kadın, bir diğerinin de engelli bir Filistinli olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 21 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 103 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da romatizmal eklem iltihabı ilacı 'Baricitinib'ın Kovid-19'a karşı kullanımı onaylandı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uzayan OHAL sebebiyle Başbakan Suga özür diledi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 24'e yükseldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti

Lod kentinde İsrailli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu

El-Kassam, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu duyurdu

El-Kassam, 120 kilometre menzilli A120 model yeni bir rokete sahip olduğunu duyurdu
Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı

Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı