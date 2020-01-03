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Dünya

İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi

İsrail, 2008-2018 yıllarında Gazze'deki hastanelerde tedavisi mümkün olmayan 51 bin hastanın, dışarıda tedavi olabilmek için yaptığı başvuruyu reddetti.

Ali Semerci   | 03.01.2020
İsrail 51 bin hastanın Gazze'den çıkışına izin vermedi

Gazze

İsrail yönetiminin, 2008 ile 2018 yılları arasında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek isteyen 51 bin Filistinli hastanın izin başvurusunu reddettiği açıklandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezinin "İsrail'in Gazzeli hastalara uyguladığı kısıtlamalar" başlığıyla yayımladığı raporda, 2019'da tedavi için Gazze dışına çıkmak isteyen Filistinli hastaların yüzde 35'inin İsrailli yetkililerce Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği belirtildi.

Raporda İsrail'in, 2008-2018 yıllarında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek amacıyla resmi başvuru yapan 179 bin 746 Filistinli hastadan 51 bininin talebini reddettiği kaydedildi.

Gazze dışındaki bir hastanede tedavi olmak isteyen Filistinlilerin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçmek için İsrail'e resmi başvuruda bulunması gerektiğine işaret edilen raporda, İsrail'in seyahat etmelerini engellemek, kontrol noktalarında kendilerini ve refakatçilerini gözaltına almak ve farklı şekillerde şantaj yapmak suretiyle Gazzeli hastalara yönelik kasıtlı şekilde kısıtlama uyguladığı vurgulandı.

Raporda, Gazze'deki sağlık sisteminin içinde bulunduğu kötü durumun müsebbibinin İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve buna bağlı olarak bölgeye gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmemesi olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumdan Gazze'deki hastanelerde tedavisi mümkün olmayan hastaların dışarıda tedavi olabilmeleri için İsrail'e baskı yapmaları istenen raporda, İsrail'in Gazze'deki hastalara yönelik uygulamalarına son vermesi istendi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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