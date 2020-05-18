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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 709'a çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a çıktı

Şenhan Bolelli   | 18.05.2020
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 709'a çıktı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid
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