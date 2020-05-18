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Dünya

Suriye lirası 1 haftada yüzde 25 değer kaybetti

Suriye'nin yerel para birimi Suriye lirası (SL) bir haftada yüzde 25 değer kaybederken, 1 ABD doları 2 bin SL seviyesine yükseldi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 18.05.2020
Suriye lirası 1 haftada yüzde 25 değer kaybetti

İdlib

9 yıldır iç savaşın hakim olduğu ve ekonomik krizin her geçen gün derinleştirdiği Suriye'de para birimi SL'de son haftalarda büyük ölçekli değer kayıpları yaşanıyor.

1 Ocak'ta 1 dolar yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, 13 Mayıs'ta 1.600, bugün de 2 bin SL'ye kadar ulaştı. SL'nin iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 4.350'yi buldu.

Suriyeli ekonomist Yunus Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ile ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan kuzeni Rami Mahluf arasındaki çekişmelerin derinleşmesinin son süreçte ekonomiye yansıdığını söyledi.

Kerim, "Esed ailesi içinde süren çekişmeler ve güçlü spekülasyonlar bir hafta içinde SL'nin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybetmesine neden oldu." dedi.

Yunus, Rami Mahluf'un dün paylaştığı yeni videoda, "Ülke ekonomisi çöküşün eşiğinde" ifadesini kullanmasının, Esed rejimine tehdit niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Lübnan’daki istikrarsızlık da etkili oldu

Lübnan'daki istikrarsızlık ve yurt dışından dolar transferlerinin durmasının da Suriye lirasının değer kaybına neden olduğunu belirten Yunus, "ABD'nin rejime ve destekçisi İran'a yönelik yaptırımları da rejim ekonomisini uzun zamandır derinden etkiliyor." şeklinde konuştu.

ABD Senatosu, Aralık 2019'da savunma bütçesiyle birlikte, Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Esed-Mahluf kavgası

Suriye rejiminin en büyük oligarkı Rami Mahluf, mayıs ayı başında Beşşar Esed rejiminin kendisinden "haksız yere" istediği vergilere, paylaştığı bir videoyla tepki göstermişti.

Mahluf, birkaç gün sonra yayımladığı videoda da kendisinden ülkedeki en büyük GSM şirketlerinden Syriatel'den feragat etmesinin istendiğini ancak bunu yapmayacağını ifade etmişti.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarını sürdüren Rami Mahluf dün paylaştığı videoda da, "Devlet, şirketlerin çalışmalarından yüzde 20, yani kardan yüzde 50 isterken şimdi ise yüzde 50, yani kardan yüzde 120 istedi. Yani cebimden yaklaşık yüzde 20 ödeme yapmam gerek. Ülke ekonomisi çöküşün eşiğinde." ifadelerini kullanmıştı.

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