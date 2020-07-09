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Dünya

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 09.07.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 133'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 633 artarak 312 bin 911'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 204 bin 748 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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