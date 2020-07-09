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Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de son 24 saatte 3 bin 604 yeni vakaya rastlandı

Arjantin'de son 24 saatte 3 bin 604 kişide Kovid-19 rastlanırken, virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik   | 09.07.2020
Arjantin'de son 24 saatte 3 bin 604 yeni vakaya rastlandı

Buenos Aires

Arjantin'de son 24 saatte 3 bin 604 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanırken, virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1694'e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 604 artarak 87 bin 30'a çıktı. Böylece, yaklaşık 4 aydır karantina uygulanan ülkede üst üste ikinci gün, salgının başlangıcından bu yana 24 saatte görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 34 bin 422 vaka, 628 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 45 bin 423 vaka, 817 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve bu eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina uygulaması, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

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