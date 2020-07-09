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Dünya

New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor

ABD'nin New York kentinde, Kovid-19 salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan her 4 kiracıdan 1'inin 4 aydır kirasını ödeyemediği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 09.07.2020
New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybeden veya gelir kaybına uğrayan New Yorkluların yüzde 25'inin mart ayından bu yana kiralarını ödeyemediği bildirildi.

Toplu Konut Geliştirme Programı (CHIP) verilerine göre, New York'ta kiracıların yüzde 25'inin Kovid-19'un ülkeye yayıldığı mart ayından bu yana kiralarını ödeyemedi.

New York Üniversitesi Furman Center'in araştırmasında da ofis ortamında çalışanların çoğunun, Kovid-19 salgını sonrası evden çalışmayı tercih ettiği ve New York'a uzak yerlerde daha ucuza ev kiralamayı tercih ettiği belirtilmişti.

Şehirde yaşayan dar gelirli işçi grubunun ise iş bulamama kaygısı yüzünden böyle bir şansının olmadığı ve bu grupta yer alan 700 binden fazla kişinin salgın döneminde gelir kaybına uğradığı bilgisi araştırmada paylaşılmıştı.

Araştırmada, azınlıklar, göçmenler ve öğrencilerden oluşan bu dar gelirli grubun New York şehrinde yaşamak için gelirlerinin 3'te 1'ini kira olarak vermek zorunda kaldıkları bilgisi de yer almıştı.

Ödenemeyen kiralar yüzünden ev sahiplerinin de emlak vergilerini ödeyemeyecek olması, New York şehri için yüz milyonlarca dolar gelir kaybı anlamına geliyor.

İşsizlik yardımlarının bitmesi kiracıları olumsuz etkileyecek

Amerikan Kongresi tarafından işini kaybedenlere verilen haftalık 600 dolarlık yardım çeklerinin temmuz ayından sonra devam etmeyecek olması da hem kiracılar hem de ev sahipleri için krizin derinleşmesi anlamı taşıyor.

Salgın döneminde işini kaybedenler ve gelir kaybına uğrayanların yaşam alanlarını kaybetmemeleri için New York eyaletinde geçen ay "Kiracı Güvenli Liman Yasası" adlı koruma kanunu çıkarılmıştı.

Kiracılar bu kanuna göre evden atılmaktan kurtuluyor ama geçmiş kira borçları birikmeye devam ediyor, bu da ev sahiplerinin sonrasında kira borçları için dava açabileceği anlamına geliyor.

Bir önceki ev sahibi ile kira borcu yüzünden mahkemelik olan bir kiracı için ise başka bir apartmana taşınmak istemesi durumunda bunun kredi karnesine olumsuz yansıması nedeniyle yeni ev sahibini ikna etmek neredeyse imkansız hale geliyor.

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