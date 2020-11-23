Euro
9.34
Dolar
7.88
BIST 100
1,314.25
Altın
1,839.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 630 artarak, 50 bin 453'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 23.11.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti Fotoğraf: Pier Marco Tacca/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 431 bin 795 oldu.

Haftalardır yükselen aktif Kovid-19 hasta sayısı da bugün uzun bir aradan sonra 805 bin 947'den 796 bin 849'a geriledi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise sadece 9 artarak, 3 bin 810'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 630 artarak, 50 bin 453'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 395 artarak, 584 bin 493 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Danışmanı Prof. Walter Ricciardi, katıldığı televizyon programında, son bir ayda doktor ve hemşirelerden 27 bin sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını belirterek, "Şu anda İtalya'daki hastaneler üzerindeki baskı korkunç. Bu baskı devam ederse sadece hastaları iyileştirmeyi imkansız hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda cepheden de ayrılmak durumunda kalıyorlar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 713 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 41 milyonu geçti

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini geçti
AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson yeni Kovid-19'la mücadele planını açıkladı