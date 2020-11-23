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Dünya

Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyurdu.

Ömer Erdem,Tufan Aktaş   | 23.11.2020
Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a kaçanların sayısı 40 bine yaklaştı

Hartum

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilciliği, 21 Kasım Cumartesi itibarıyla ülkeye sığınanların sayısını 38 bin 637 olarak kaydetti." ifadesine yer verildi.

BM kurumları ve hükümet yetkililerinin sığınmacılara desteğinden övgüyle söz edilen açıklamada, sığınmacıların Sudan'ın doğusundaki Kadarif, Kesele ve Mavi Nil eyaletlerinde toplandıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a gelecek 6 ayda 200 bin kişinin sığınmasının beklendiğini bildirerek, acilen geçici bir ateşkes ilan edilmesini istemişti.

Etiyopya'nın başkentinde 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle ilişkili 800 kişi gözaltına alındı

Etiyopya'da, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik başlatılan operasyonlarda yaklaşık 3 haftada başkent Addis Ababa'da kargaşa çıkarmayı planlamakla suçlanan yaklaşık 800 kişi gözaltına alındı. 

Addis Ababa Polis Komisyonu yaptığı açıklamada, operasyonun başladığı 4 Kasım'dan bu yana TPLF'yle bağlantılı olan ve terör saldırısı planlayan yaklaşık 800 kişinin yakalandığını belirtti. 

Açıklamada, operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve belgenin yanı sıra güvenlik güçlerince kullanılan yüzlerce üniformanın da ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, tarafların talep etmesi halinde esir ve tutuklu takasına öncülük etmek için hazır oldukları açıklaması yaptı. 

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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