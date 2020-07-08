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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı

İsrail'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 bin 222'ye ulaşırken, can kaybı ise 342'ye çıktı.

Esat Fırat   | 08.07.2020
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı

Kudüs

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 32 bin 222'ye ulaşırken, can kaybı ise 342'ye çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 342'ye ulaştığı, 1052 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 32 bin 222'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 86'sının durumunun ağır olduğu, 18 bin 227 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı 13 bin 995'e yükseldi.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, aralarında alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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