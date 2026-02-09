Dolar
Dünya

İspanya'da iktidardaki sosyalistler son iki ayda ikinci seçim hezimeti yaşadı

İspanya'nın kuzeyindeki Aragon özerk yönetim parlamento seçimlerinden yenilgi alan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son iki ayda ikinci seçim hezimeti yaşadı.

Şenhan Bolelli  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İspanya'da iktidardaki sosyalistler son iki ayda ikinci seçim hezimeti yaşadı

Madrid

Aragon özerk yönetiminde 8 Şubat Pazar günü yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Resmi sonuçlara göre, toplam 67 sandalyenin olduğu Aragon özerk parlamentosunda ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, PSOE 18, aşırı sağcı Vox partisi 14, Chunta Aragonesista 6, Aragon Existe 2, Birleşik Sol-Sumar ittifakı 1 milletvekili çıkardı.

Seçimleri PP kazansa da Aragon'u yönetmek için dışarıdan destek alması ya da koalisyon kurması gerekecek.

Aragon'daki 2023'teki son seçimlere göre bu kez PP ve PSOE oy kaybı yaşarken, aşırı sağcı Vox'un oylarını iki kat artırarak 7 olan milletvekili sayısını 14'e çıkarması dikkat çekti.

İspanya'da Aralık 2025'te Extremadura'da yapılan yerel parlamento seçimlerinden sonra bu kez Aragon'da da ciddi oy kaybı yaşayan PSOE, iki ay içerisinde iki büyük seçim hezimeti yaşadı.

Başbakan Pedro Sanchez, eski Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria'yı partisinden Aragon başkan adayı olarak göstermişti.

Alegria, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İstediğimiz sonuç bu değildi ancak Aragon'u savunmaya devam edeceğiz. Kamu hizmetlerinin savunulması, saygı ve birlikte yaşamanın temel değerler olarak korunması için mücadeleye devam edeceğiz. Ciddi ve sorumlu bir muhalefet olacağız. PP, her seferinde aşırı sağa daha fazla bağlı oluyor. Aşırı sağ yükselişe geçtiğinde, en çok acı çekenler ise Aragon halkı oluyor." dedi.

