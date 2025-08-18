Dolar
Dünya

İspanya, Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine desteğini yineledi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecine verdikleri desteği yineledi.

Şenhan Bolelli  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İspanya, Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine desteğini yineledi

Madrid

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

İspanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığından (Temmuz-Aralık 2023) bu yana Ukrayna ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin açılmasına destek verdiklerini hatırlatan Albares, "Ukrayna, ailemizin bir parçasıdır ve değerlerimizi paylaşır. Avrupa'nın egemenliği ve güvenliği de Ukrayna'da kararlaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

