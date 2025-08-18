İspanya, Ukrayna'nın AB ile entegrasyon sürecine desteğini yineledi
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecine verdikleri desteği yineledi.
Madrid
Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İspanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığından (Temmuz-Aralık 2023) bu yana Ukrayna ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin açılmasına destek verdiklerini hatırlatan Albares, "Ukrayna, ailemizin bir parçasıdır ve değerlerimizi paylaşır. Avrupa'nın egemenliği ve güvenliği de Ukrayna'da kararlaştırılıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.