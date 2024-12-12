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Dünya

İspanya Meclisi, aşırı sağın, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi teklifini reddetti

İspanya Meclisi, aşırı sağcı Vox partisinin sunduğu, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelir gelmez hemen sınır dışı edilmesini öngören önergeyi reddetti.

Şenhan Bolelli  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
İspanya Meclisi, aşırı sağın, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi teklifini reddetti

Madrid

İspanya'da üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağcı Vox'un düzensiz göçmen karşıtı önergesi Meclis'te görüşüldü.

Bu yıl, başta Kanarya Adaları olmak üzere ülkeye gelen 50 bini aşkın düzensiz göçmenin "hemen sınır dışı edilmeleri" dahil bir dizi yeni uygulama getirilmesini isteyen Vox'un teklifi, İspanya Meclisinde kabul edilmedi.

Önergeye sadece Vox partisinin 33 milletvekili destek verdi. Teklif, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin 137 çekimser ve hükümet ortağı partilerin 176 "hayır" oyuyla rafa kaldırıldı.

Vox adına önergeyi savunan kadın milletvekili Rocio de Meer, hükümetin, gelecek 3 yılda ülkedeki yaklaşık 900 bin düzensiz göçmenin oturum ve çalışma iznine sahip olmasının kolaylaştırılmasını öngören kararnamesine tepki gösterdi.

De Meer, hükümetin kararnamesiyle, "düzensiz göçün teşvik edildiğini, terör saldırılarının artma riskinin arttığını ve vatandaşın güvenliğinin riske atıldığını" savundu.

Hükümet ortağı partilerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) milletvekili Gabriel Cruz, De Meer'i "yalan bilgi yaymak ve nefreti teşvik etmekle" suçlayarak, "Sunulan önerge, insan haklarının en temel ilkelerinin, İspanya'nın uluslararası yükümlülüklerinin ve kendi mevcut çerçevemizin ihlal edilmesini isteyen, aşırı sağcı ve ırkçı bir kağıt parçasıdır." dedi.

"21. yüzyılda böyle bir önerge sunmak utanç vericidir." diyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinden Savador i Duch da De Meer'e seslenerek, "Kendilerine ve ailelerine daha iyi bir gelecek aramak için göç etmek herkesin hakkıdır. Eğer iyi bir anne olsaydınız siz de aynısını yapardınız." ifadelerini kullandı.


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