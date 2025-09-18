Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanya Başsavcılığı, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturacak

İspanya Başsavcısı, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin "uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalini" oluşturup oluşturmadığını belirlemek üzere soruşturma açılmasına izin verdi.

Şenhan Bolelli  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
İspanya Başsavcılığı, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturacak

Madrid

İspanya hükümetinin 9 Eylül'de Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım ilanının ardından karşılıklı açıklamalarla ve Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla büyüyen iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ediyor.

İsrail'e karşı her alanda tepki ve yaptırımlar uygulamaya başlayan İspanya, adli olarak da harekete geçti.

İspanya Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz, İsrail ordusu tarafından işlenen, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek Gazze'deki insan hakları ihlallerini soruşturma kararı aldığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği amacıyla çalışma grubunun kurulmasını onayladığını bildirdi.

Çalışma grubunda Başsavcı Ortiz ile İspanya'daki İnsan Hakları ve Demokratik Hafıza Odası Savcısı Dolores Delgado da yer alacak.

Ulusal basındaki haberlere göre Delgado, Ulusal Polis Kurumunun haziranda gönderdiği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası topluma karşı işlediği belirtilen suçlara ilişkin bilgilerin yer aldığı raporu inceledikten sonra Başsavcı Ortiz le irtibata geçerek soruşturma talebini iletti.

Başsavcı Ortiz'in kararında İspanya'nın imzaladığı yasalar ve anlaşmalar uyarınca işbirliği yapmakla yükümlü olduğu, biri Uluslararası Adalet Divanında (UAD), diğeri Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) olmak üzere uluslararası mahkemeler nezdindeki iki yargılama hatırlatılarak, soruşturmanın amacının yetkili makamın erişimine sunmak üzere delil kaynaklarını toplamak ve muhafaza etmek, böylece İspanya'nın uluslararası işbirliği ve insan hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek olacağı vurgulandı.

İspanya Başsavcılığının bu girişiminin, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun raporunda yer alan ve devlet taraflarını UCM Savcılığının soruşturması için işbirliği yapmaya çağıran tavsiyeyle uyumlu olduğunun altı çizildi.

