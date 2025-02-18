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Dünya

İslamabad'daki F-8 kavşağına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adı verildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.

Ekip  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İslamabad'daki F-8 kavşağına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adı verildi

İslamabad

Recep Tayyip Erdoğan Kavşağı'nın açılış törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu katıldı.

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