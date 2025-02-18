İslamabad'daki F-8 kavşağına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adı verildi
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.
İslamabad
Recep Tayyip Erdoğan Kavşağı'nın açılış törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu katıldı.
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 18, 2025
➡️ Bugün gerçekleşen açılış törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Türkiye'nin… pic.twitter.com/2eZYC3eCBN