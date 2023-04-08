Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,865.50
BTC/USDT
28,006.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Nebati, Denizli’de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait bir mabed olduğunu söyledi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

İstanbul

Ürdün ve Filistin'in çağrısıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Merkezi'nde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin ele alındığı olağanüstü bir toplantı düzenlendi.

Taha, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kudüs işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve Filistin devletinin başkentidir. Mescid-i Aksa da her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait bir mabettir." ifadesini kullandı.

"İsrail'in, işgal güçleri ve aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini, namaz kılanlara yönelik barbarca saldırılarını ve gözaltı operasyonlarını arttırdığına" dikkat çeken Taha, bu eylemlere tepki gösterdi.

Bu adımların, kutsal mekanların dokunulmazlığı ve ibadet özgürlüğünün apaçık ihlali olduğunu belirten Taha, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsalların tarihi ve hukuki statüsünü bozacak hiçbir girişimde bulunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Taha, İsrail'in işlediği suçların bölgede güvenlik ve istikrarı sarsacağını, şiddet ve gerginliği besleyeceğini belirterek, bu suçların ve tehlikeli ihlallerin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu kaydetti.

Taha ayrıca İsrail'in Kudüs'ün ve bu şehirdeki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmek için atacağı adımların ve alacağı kararların, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarına göre tümüyle "geçersiz" olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze ve Lübnan'ın güneyinde sükunet hakim.

Resmi bir ateşkes ve anlaşma yönünde herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve buna karşılık Gazze'den atılan roketler dün itibarıyla durdu.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrai'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu
Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi
Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları son 20 yıldır artarak devam ediyor

İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

İsrailli üst düzey yetkililer: İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur

Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur
Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

Taksim Camisi'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet