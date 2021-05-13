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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları görüşmek üzere pazar günü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

Muhammed Semiz   | 13.05.2021
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları görüşmek üzere pazar günü toplanacak Fotoğraf:Issam Rimawi/AA

Suudi Arabistan

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Teşkilat'ın Suudi Arabistan'ın talebiyle dışişleri bakanları düzeyinde Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere sanal ortamda toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, toplantının 16 Mayıs Pazar günü yapılacağı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle de Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.


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