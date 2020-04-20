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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı: Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul etmiyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan'da bazı kesimlerin ülkede Kovid-19'un yayılmasında sorumluluğu Müslümanların üzerine atmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Ibrahim Ramadan,Hamdi Yıldız   | 20.04.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı: Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul etmiyoruz Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yaptığı açıklamada, Hindistan'da bazı siyaset, medya ve sosyal iletişim sitelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında Müslümanların sorumlu olduğu iddiaları ve nefret söylemleriyle Müslümanların hedef alındığı, İslamofobi algısının yaygın hale getirildiği vurgulandı.

Kovid-19'un çeşitli halkları etkisi altına aldığı anımsatılan açıklamada, buna karşı mücadelede iş birliği mekanizmalarının daha çok güçlendirilmesi ve gayret gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamalar nedeniyle Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet arttı

Amerikan al-Hurra televizyon kanalının New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un yayılmasında Müslümanları suçlayan açıklamaları nedeniyle ülke genelinde Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet arttı.

Hindistan medyasından yapılan açıklamalarda, ülkede 16 bin 365 Kovid-19 vakasının olduğu, bunlardan 521'nin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bir buçuk milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'ın 200 milyonu Müslümanlardan oluşuyor.

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