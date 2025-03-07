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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Filistin'deki gelişmeler için toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Yusuf Alioğlu, Gülşen Topçu  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Filistin'deki gelişmeler için toplandı

İstanbul

İİT'nin X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşti.

Söz konusu toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığı ve Filistinlilerin zorla topraklarından edilmesi planlarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantının, Filistin meselesinin, İslam dünyasının temel meselesi olmaya devam ettiğine dair açık bir mesaj vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze ile ilgili planlar

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta Arap Birliği tarafından düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde ise ev sahibi ülke, Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler bunu kabul etmişti.

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