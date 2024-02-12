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Dünya

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan, İngiliz hükümeti ve muhalefetine Gazze tepkisi

İskoçya Başbakanı Yusuf, İngiliz hükümeti ile muhalefetin, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunma konusundaki isteksizliğinin affedilmeyeceğini belirterek, Gazze'de katliama tanıklık ederken "utanç içinde başlarını öne eğmeleri gerektiğini" belirtti.

Zuhal Demirci  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf'tan, İngiliz hükümeti ve muhalefetine Gazze tepkisi

Londra

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn'in, Gazze'de derhal ateşkes çağrılarını desteklemeleri için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a yazdığı mektuba yer verdi.

Söz konusu mektubu alıntılayan Yusuf, paylaşımında şunları kaydetti:

"Keir Starmer ve Sunak'ın, derhal ateşkes çağrısında bulunma konusundaki isteksizliği asla unutulmayacak ve affedilmeyecektir. İngiliz hükümeti ve İşçi Partisi muhalefeti, gözlerimizin önünde binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir katliama tanıklık ederken utanç içinde başlarını öne eğmelidir."

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının, Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.

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