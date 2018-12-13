İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükseliyor

Son bir haftada gerilimin yükseldiği işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar, 3 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatına mal oldu.

KUDÜS – ESAT FIRAT

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde gerilim giderek artıyor. Bölgede son bir haftada yaşanan olaylar, 3 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatına mal oldu.

Pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofra Yahudi yerleşim birimi çevresinde bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilerin üzerine ateş açılması sonucu 6 İsrailli yaralandı.

Olayın ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği operasyonları artırdı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da yer alan kentlerde evlere ve ticari alanlara baskın düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Ofra Yahudi yerleşim birimindeki saldırının failini aradığını iddia eden İsrail askerleri, Ramallah'ta bulunan Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezine de baskın düzenledi.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yaptı.

Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakinleri, Nablus çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine giden yol ayrımlarına astıkları pankartlarda, Abbas'ın fotoğrafı üzerine "Terörü finanse edeni öldürün!" ifadelerini kullandı.

"ABD ve İsrail bölgeyi şiddet sarmalına çekiyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas'ın öldürülmesi çağrılarını kınayarak İsrail'in Filistin Devlet Başkanı'nın hayatından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Ureykat, Abbas'ın barışçıl çözüm yolunu tercih ettiğini belirttiği açıklamasında, "Başkan'ın öldürülmesi çağrıları, barışçıl çözümü benimseyen Başkan ve Filistin yönetimine açıkça bir suikast çağrısıdır." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail rejiminin bölgeyi yeniden şiddet sarmalına çekme çabaları içinde olduğuna dikkati çeken Ureykat, şunları kaydetti:

"Bu çağrılar, iki devletli çözüm ilkesini yok etmeyi, Trump liderliğindeki ABD destekli işgal devletinin bölgeyi şiddet olaylarına çekmeyi hedefliyor."

Bir gecede iki Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri dün gece, 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi'yi Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlediği baskınla öldürdü.

Yine dün gece İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Eşref Nualve de öldürüldü.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, 9 Aralık'ta Ofra yakınlarındaki saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden hamile kadının ameliyatla alınan bebeğinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Doğu Kudüs'te 1 şehit

Bölgede tansiyonu artıran olaylar bugün de devam etti.

Sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Batı Şeria'da bir kez daha İsraillilere saldırı

Doğu Kudüs'teki olayın ardından sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan da bir saldırı haberi geldi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı.

Filistin basınında öldürülen İsraillilerin asker olduğu belirtilirken, İsrail ordusu da daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla bu bilgiyi teyit etti.

İsrail Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı

İsrail ordusu, silahlı saldırı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.

Askerler Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasında trafik akışını kesti.

Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah'a giden yollar da İsrail güçlerince kapatıldı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimciler de bölgenin kuzeyindeki Nablus kenti ve çevresine giden yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Batı Şeria'da 8 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın girişindeki El-Bire bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenledi.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Arbedede şu ana kadar en az 8 Filistinlinin yaralandığı, biri çocuk 3 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.

Hamas'tan "direnişe devam" mesajı

Bu arada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin dün gece öldürdüğü Salih Ömer Salih el-Bergusi ve Eşref Nualve'nin Kassam üyesi olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Filistin topraklarında direnişe devam edileceği mesajı verildi.

Batı Şeria'da direnişi bitirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgu yapılan açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'da güven, güvenlik ve istikrar hayali kurmamalı. Batı Şeria'da kül altından yanmaya devam eden ateş işgalci İsrail'i hiç beklemediği bir şekilde yakacaktır." denildi.

İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'den de işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsraillinin öldürüldüğü saldırının ardından Hamas liderlerine suikast çağrısı geldi.

Regev, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yılanın başını ezer ve Hamas liderlerini hedef alırsak terör örgütü oyunun kurallarının değiştiğini görecektir." ifadelerini kullandı.







