Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,566.20
BTC/USDT
66,269.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da, İsrail ile ticaretin sonlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail ile ticari bağların sonlandırılması talebiyle gösteri yapıldı.

Huzeyfe Taştan  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
İrlanda'da, İsrail ile ticaretin sonlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi Fotoğraf: Huzeyfe Taştan - AA

Dublin

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince ülkenin İsrail ile ticari bağlarını sonlandırması amacıyla Dublin'de organize edilen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Bernardo Meydanı'nda buluşan göstericiler taşıdıkları renkli dövizleri bir araya getirerek Filistin bayrağı oluşturdu.

Buradan, İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığına yürüyen göstericiler, "İsrail ürünlerine boykot" ve "İsrail büyükelçisini kovun" yazılı dövizler taşıdı.

"Tüm ülkelerin soykırım riskini önlemek için gerekli adımları atma yükümlülüğü var"

Gösteriye katılan Senatör Alice Mary Higgins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Gazze'deki soykırıma karşı alınması gereken gerçek eylemlere dair bir mesaj içerdiğini belirtti.

Higgins, dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'deki soykırımı gördüğünü, İrlanda halkının da bu durum karşısında gerçekten üzgün olduğunu ve Gazze halkının temel yaşam ihtiyaçlarının ellerinden alındığını ifade etti.

Bakanlık önünde toplanmalarının büyük önem taşıdığını dile gtiren Higgins, "İsrail'e giden silah akışına baktığımızda, burada Uluslararası Adalet Divanı'nın da gerçekten çok açık olduğunu görüyoruz. Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ihlalini ve soykırım riskini önlemek için gerekli tüm adımları atma yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.

Higgins, İsrail ile askeri malzeme ticaretinin durdurulması gerektiğini, bu malzemelerin Gazze'deki çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinde trafikte bayram yoğunluğu
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret
Kars'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 8 askerinin öldüğünü doğruladı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 8 askerinin öldüğünü doğruladı

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler açlık tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 çocuğu öldürdü

İrlanda'da, İsrail ile ticaretin sonlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi

İrlanda'da, İsrail ile ticaretin sonlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi
BM: Gazze'de 50 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor

BM: Gazze'de 50 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor
Kars'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Kars'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet