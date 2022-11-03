Dolar
18.62
Euro
18.15
Altın
1,627.35
ETH/USDT
1,545.40
BTC/USDT
20,273.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İran'ın Kerec kentindeki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi

Çıkan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) elemanlarından 1'inin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 polisin de yaralandığı bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 03.11.2022
İran'ın Kerec kentindeki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

İran'ın Kerec kentinde rejim karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) elemanlarından 1'i hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.

Sosyal medya görüntülerine göre, İran Azerbaycanı Türklerinden Hadis Necefi'nin ölümünün 40'ıncı günü münasebetiyle Kereç'te defnedildiği Sekine Mezarlığında toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.

Gösterilerin kentin sokaklarına taşmasıyla emniyet güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.

Tasnim Haber Ajansı, Kerec'teki olaylarda 1 Besic'in hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 polisin de yaralandığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericiler polis aracı içerisindeki emniyet güçlerine taşla saldırıyor. Gösterici olduğu öne sürülen bir şahsın da aynı araç içerisindeki yaralı polislere ateş ettiği görülüyor.

Kerec'teki olayları kontrol altına almak için çevre illerden çok sayıda polisin kente sevk edildiği belirtildi.

22 yaşındaki İranlı Türk kızı Hadis Necefi, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında ülke genelinde başlayan gösteriler esnasında Kerec kentinde emniyet güçlerinin müdahalesinde 6 kurşunla hayatını kaybetmişti.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nuri Demirağ'ın 81 yıl önce Sivas'ta yaptırdığı havalimanı sivil uçuşlara açılacak

Benzer haberler

İran'ın Kerec kentindeki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi

İran'ın Kerec kentindeki gösterilerde emniyet güçlerine saldırı düzenlendi

Alman hükümeti İran’daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

İranlı kadın dansçıların en büyük arzusu halka açık performans sergilemek

İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek

İran nükleer müzakereleri yeniden başlatmak için Viyana’ya heyet gönderecek
İran'daki bazı kent ve üniversitelerde 'Mahsa Emini protestoları' devam etti

İran'daki bazı kent ve üniversitelerde 'Mahsa Emini protestoları' devam etti
İsviçre, Rus ordusuna SİHA yollayan İranlı firmaya yaptırım uyguladı

İsviçre, Rus ordusuna SİHA yollayan İranlı firmaya yaptırım uyguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet