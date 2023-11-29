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Dünya

İran'ın, İHA'larla ABD'nin "Eisenhower" uçak gemisini gözetlediğine ilişkin görüntüler paylaşıldı

İran'ın, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD’nin Eisenhower uçak gemisini takip ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

Haydar Şahin  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İran'ın, İHA'larla ABD'nin "Eisenhower" uçak gemisini gözetlediğine ilişkin görüntüler paylaşıldı

Tahran

İran resmi ajansı IRNA haberinde, olaya ait olduğu ileri sürülen görüntüleri paylaştı.

Haberde, İran Deniz Kuvvetleri’nin, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde insansız hava araçlarıyla ABD'nin Eisenhower uçak gemisini tespit ederek takip ettiği aktarıldı.

Paylaşılan görüntülerde bir uçak gemisi ile kendisine eşlik eden fırkateynin ilerlediği görülürken tarihin 26 Kasım'ı ve saatin de 09.18’i göstermesi dikkati çekti.

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