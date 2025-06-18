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İsrail, Tahran’ın batısında bir bölgeye saldırı düzenledi -VTR-
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İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında aman dilemedi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran adına hiçbir kimsenin Beyaz Saray'dan "aman dilemediğini" bildirdi.

Mücahit Oktay  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında aman dilemedi

Birleşmiş Milletler

İran'ın BM Daimi Temsilciliğine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında aman dilemedi." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "Yalanlarından daha iğrenç olan tek şey, İran'ın yüce liderini ortadan kaldırmak şeklindeki korkakça tehdididir." denilen açıklamada, İran'ın "baskı altında bir müzakereyi veya barışı" kabul etmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, İran'ın herhangi bir tehdide ve eyleme karşı "aynı şekilde karşılık vereceği" vurgulandı.

Trump, bu sabah Beyaz Saray'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara yaklaşımını değerlendirirken, "İranlılar bize ulaştılar, onlara 'Artık çok geç.' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.

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