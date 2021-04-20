Euro
9.81
Dolar
8.12
BIST 100
1,371.75
Altın
1,766.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında Irak'ın ara buluculuğunda görüşmeler yapıldığını doğruladı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Tahran ile Riyad'ın Irak'ın ara buluculuğunda görüşmelere başladığını, ancak henüz dikkate değer bir ilerleme olmadığını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 20.04.2021
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında Irak'ın ara buluculuğunda görüşmeler yapıldığını doğruladı

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mescidi, Irak ara buluculuğunda Tahran-Riyad arasında görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Mescidi, "Sorun yaşadığımız ülkelerle yakınlaşma için Bağdat'ın ara buluculuğunu destekliyoruz. Irak, İran ile sorun yaşadığı, ilişkilerinin soğuk olduğu ya da siyasi iş birliğinin kesildiği ülkeleri yakınlaştırma noktasında rol oynayabilirse memnun oluruz. İran, Irak hükümetine bu konuyla ilgili görüşünü aktardı." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ara buluculuk noktasındaki her rolünü, adımını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Mescidi, görüşmelerin 3'lü ya da çok taraflı olarak yapılabileceğini söyledi.

Mescidi, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ara buluculuğundan şu ana kadar sonuç alınıp alınmadığı yönündeki soruyu ise, "Hâlihazırda fiilen net bir neticeye ulaşılmadı ve dikkate değer bir ilerleme sağlanamadı. İzin verin işler biraz ilerleme kaydetsin ve pratik sonuçlar görelim." diye cevapladı.

Tarafların görüşmeleri nasıl karşıladığıyla ilgili soru üzerine de Mescidi şunları söyledi:

"Bölgesel, uluslararası şartlar ve ortam İran ile diğer ülkeler arasındaki sorunların çözümü için daha uygun zemin oluşturmuştur. Bu konu takip ediliyor ve Iraklı dostlar da destek vermek istiyor. Somut bir netice alınır ve ilerleme kaydedilirse ilan edilir. Meselenin esası şudur: Evet, hem muhtelif ülkeler ilgili olduklarını belirtti hem biz memnuniyetle karşılıyoruz hem de Irak, İran ile o ülkelerin iş birliğinde rol oynamak istiyor."

İngiliz Financial Times gazetesi, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldiğini iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan görüşmelere başladığına yönelik iddialara ilişkin, Suudi Arabistan'la diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladıklarını söylemişti.

İran- Suudi Arabistan arasındaki ilişki ne zaman koptu?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamalardan sonra Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu olaylardan sonra Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da 18 yaş üstündeki herkes Kovid-19 aşısı olacak
Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
MKE Ankaragücü'nde teknik ekipten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 259 bini aştı

Benzer haberler

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında Irak'ın ara buluculuğunda görüşmeler yapıldığını doğruladı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Tahran-Riyad arasında Irak'ın ara buluculuğunda görüşmeler yapıldığını doğruladı

İran'da bir grup Sünni siyasetçi Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında suç duyurusunda bulundu

İranlı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi, ülkedeki hastanelerde yer kalmadığını açıkladı

İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?

İranlılara sorduk: İsrail konusunda ne düşünüyorsunuz?
Suudi Arabistan ile görüştüğü iddia edilen İran: Riyad yönetimi ile diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık

Suudi Arabistan ile görüştüğü iddia edilen İran: Riyad yönetimi ile diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık