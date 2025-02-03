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Dünya

İran'ın Ahvaz kentinde ölümlerin yüzde 20'sinin hava kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da her beş ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İran'ın Ahvaz kentinde ölümlerin yüzde 20'sinin hava kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pejman Bakhtiyari Nia, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakhtiyari Nia, "Ahvaz'da her beş ölümden biri hava kirliliği ile ilişkilidir." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili son dört yılda kentte, hava kirliliğine bağlı, yılda ortalama bin ölümün gerçekleştiğini kaydetti.

İran'da hava kirliliği yönünden Ahvaz kenti, Tahran ve İsfahan'dan sonra üçüncü sırada geliyor. Toz fırtınalarından etkilenen kentte trafik yoğunluğu ve plansız genişleme hava kirliliğinin en önemli nedenleri olarak kabul ediliyor.

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