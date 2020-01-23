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Dünya

İran'dan nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' teklifine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, nükleer anlaşmanın yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki öneriye tepki göstererek, bunun "bağnazlığın bir göstergesi" olduğunu ifade etti.﻿

Muhammet Kurşun   | 23.01.2020
İran'dan nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' teklifine tepki

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sözcü Musevi, "Bu uzun süreli kuruntuların ve bağnazlığın bir göstergesidir. Bu, kurumsallaşmış derin bir kibir ve kendini büyük görmekten kaynaklı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde kusurlu olduğunu belirterek, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump Anlaşması koyalım." demişti.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması'nın" olabilmesi için İran'ın balistik füze denemesine son vermesi, bölgedeki gruplara mali ve silah desteğini kesmesi, rehine siyasetine son vermesi gerektiğini söylemişti.

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