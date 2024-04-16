Dolar
32.50
Euro
34.53
Altın
2,369.85
ETH/USDT
3,011.30
BTC/USDT
61,834.00
BIST 100
9,560.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması

İran Meclisi Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ebulfazl Amuyi, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha önce kullanmadıkları silahları kullanacaklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması

İstanbul

"Entekhab" haber sitesine göre, Amuyi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a misilleme ihtimalini değerlendirdi.

Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının meşru olduğunu söyleyen Amuyi, İsrail'in her türlü saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

Amuyi, "Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız. Her senaryoya göre planımız var. İsrail mantıklı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'yi ziyaret edecek
Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı

Benzer haberler

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı

easyJet, İsrail'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu
İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması

İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet