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Dünya

İran'dan Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden inşa etme sinyali

İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağını, ancak bu ülkelerin düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
İran'dan Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden inşa etme sinyali

İstanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, göreve yeni gelen Erakçi, dış basına yaptığı açıklamada, yürüteceği politikaya dair bilgiler verdi.

Erakçi, "Avrupa ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etmeye çalışacağız. Ancak bunun için (söz konusu ülkelerin) düşmanca yaklaşımlarını bırakıp 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için çaba göstermeleri gerekiyor." dedi.

İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası alanda ticaret zeminine dönmeyi hedeflediğini dile getiren Erakçi bu minvalde ABD'yle gerilimi yönetmeyi planladığını kaydetti.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

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