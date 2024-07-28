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Dünya

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, reformistlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atadı.

Ahmet Dursun  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atandı

Tahran

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yayımladığı kararnameyle reformistlerin önde gelen isimlerinden ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirdi.

Muhammed Rıza Arif kimdir?

İran'ın Yezd kentinde 1951'de dünyaya gelen Arif, Tahran Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde elektrik ve iletişim mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora programından mezun oldu.

Siyasi kariyeri boyunca, İran'da önemli görevler üstlenen Arif, 1979'daki devrimden önceki yıllarda Şah rejimine karşı mücadele etti. Bu süreçte bir çok kez tutuklandı. Devrim'den sonraki süreçte siyasi kariyerine başlayan Arif, 1981'de İran Telekomunikasyon Şirketi'nin Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997'de İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı olarak atanan Arif, 2001'de ise Hatemi tarafından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

Reformistlerin Politika Yapıcı Konseyi Başkanı olarak görev yapan Arif, 2013'teki cumhurbaşkanı seçimlerine aday olmuş ancak daha sonra Hatemi’nin talebiyle Hasan Ruhani lehine adaylıktan çekilmişti.

İran'da 2016'da yapılan milletvekili seçimlerinde Tahran'dan birinci sırada Meclis'e girmeyi başaran Arif, bu seçimde ülke genelinde de en yüksek oyu almıştı. Arif, 2002'den bu yana Meclis ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin üyesi olarak görev yapıyor.

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