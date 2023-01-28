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Dünya

İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.

Ahmet Dursun, Yusuf Soykan Bal, Özkan Bilgin   | 28.01.2023
İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

Ankara/Van

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16’sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AFAD Başkanı Sezer: Ülkemizde olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafedeki İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği bölgelerde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir."

Tarama faaliyetleri sürüyor

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.

Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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