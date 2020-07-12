İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 829 oldu.
Tahran
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 194 artışla 12 bin 829'a yükseldiğini bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktı.
Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.
İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.